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Гулявцев продлит контракт с «Северсталью»
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Гулявцев продлит контракт с «Северсталью» 

Советский спорт 6 часов назад
«Договоренность с Александром Вячеславовичем о контракте на один год у нас есть. Осталось уладить технические вопросы. Остальные вопросы, связанные с игроками, мы решим после того, как поговорим с ним о том, как он видит команду», — сказал ТАСС генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин.
Александр Гулявцев: Хочу остаться в "Северстали"
Напомним, Гулявцев возглавил «Северсталь» в 2016 году. При нем клуб впервые вышел в плей-офф с 2013 года, заняв восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
В первом раунде плей-офф «Северсталь» в четырех матчах уступила действующему обладателю Кубка Гагарина СКА.
Ранее Гулявцев тренировал пермский «Молот-Прикамье» и по итогам сезона-2013/14 был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги.
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