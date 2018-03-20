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«Автомобилист» получил нового тренера
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Новым главным тренером «Автомобилиста» станет Андрей Мартемьянов 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», Андрей Мартемьянов возглавит екатеринбургский «Автомобилист». В данный момент специалист занимает аналогичный пост в хабаровском «Амуре». Мартемьянов родился в Екатеринбурге, выступал за «Автомобилист» во времена игровой карьеры и работал тренером клуба в 2007-2009 и 2011-2012 годах.
В нынешнем сезоне Мартемьянов сумел вывести в плей-офф хабаровский «Амур», который до этого не играл в Кубке Гагарина пять лет. В первом раунде «тигры» уступили «Ак Барсу» со счётом 1-4.
«Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина–2018, проиграв «Металлургу» (2-4).
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