«Автомобилист» получил нового тренера

Новым главным тренером «Автомобилиста» станет Андрей Мартемьянов

Как стало известно «Чемпионату», Андрей Мартемьянов возглавит екатеринбургский «Автомобилист». В данный момент специалист занимает аналогичный пост в хабаровском «Амуре» . Мартемьянов родился в Екатеринбурге, выступал за «Автомобилист» во времена игровой карьеры и работал тренером клуба в 2007-2009 и 2011-2012 годах.

В нынешнем сезоне Мартемьянов сумел вывести в плей-офф хабаровский «Амур», который до этого не играл в Кубке Гагарина пять лет. В первом раунде «тигры» уступили «Ак Барсу» со счётом 1-4.

«Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина–2018, проиграв «Металлургу» (2-4).