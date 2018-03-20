Как отдать победный матч. «Трактор» рассыпался на винтики

Михаил Юньков случайно попал в состав и вытащил «Салават» с 0:2.

Отщипнуть у «Салавата Юлаева» одну победу на его площадке — это задача-минимум, которую команда Анвара Гатиятулина уже выполнила. «Трактор» в Уфе не играл на отбой, а если и использовал откат, то за челябинцев не было стыдно. Чёрно-белые не забывали о создании и пытались играть размашисто, не затягивая с переходом из обороны в атаку. Но то было на чужой территории. На родной земле от «Трактора» впору было ждать нечто большего.

Играть с позиции силы «Трактора» обязывала ситуация. Речь не только про домашний лёд, но и про отсутствие Ильи Зубова . Челябинец, выступающий за «Салават Юлаев», проводит эту серию максимально противоречиво, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что с ним атакующий потенциал выше «юлаевцев», чем без него. Михаил Юньков, заменивший в составе капитана, нацелен, прежде всего, на оборону и впереди особо не помощник. По крайней мере, так казалось до игры.

То ли дело в отсутствии Зубова, то ли в домашней модели «Трактора», но перевес челябинцев по первому периоду был колоссальный. 30-9! Таким было превосходство чёрно-белых по броскам. Не в створ, правда, а только в сторону, но статистика всё равно очень характерная. Так и не вспомнишь, когда последний раз уфимцев так нагружали. Да и по времени в атаке — почти фамильному показателю «Салавата» — челябинцы были впереди.

В стартовом периоде челябинцы буквально летали по площадке. Лёгкость была в каждом движении. И ведь не скажешь, что им не хватало агрессии под воротами. «Трактор» играл вовсе не травоядно, с желанием «доедать» свои же броски. Однако и спорить с тем, что реализация у подопечных Гатиятулина хромала на обе ноги, глупо. Уже по традиции массу моментов запорол Рикард Йюнге . Швед, который набирает очки в каждом матче этого розыгрыша Кубка Гагарина, продолжил хит-парад промахов, который начал ещё в Уфе.

Пока игроки «Трактора» один за другим делали из Бена Скривенса героя, уфимцы ограничивались редкими набегами. Гости из Башкирии, вынужденные много обороняться, чувствовали себя явно не в своей тарелке. И только потеря вундеркинда Виталия Кравцова в средней зоне помогла уфимцам приподнять голову. Линус Умарк крутил-вертел вблизи от ворот, пытаясь если не обмануть защитников чёрно-белых, то хотя бы измотать, но ни к чему его головокружительные выкрутасы не привели.

Когда Дмитрий Саюстов неосторожно играл клюшкой в непосредственной близости от лица Алексея Петрова , он вряд ли держал в уме, что «Трактор» — лучшая команда этого плей-офф по игре в большинстве. Не «Салават», не «Магнитка» и даже не СКА занимает первое место по реализации лишнего среди всех участников розыгрыша Кубка Гагарина. Более того, из тех команд, которые ещё продолжают сезон, челябинцы — единственные, кто пробивает отметку в 30%.

Чисто формально подтвердить фантастические цифры «Трактору» не удалось. Две положенные минуты штрафа Саюстов отсидел полностью, но как только он вышел со скамейки штрафников — «Салават» капитулировал. Алексей Кручинин использовал наброс Ивана Вишневского по назначению. Очутившись на пятаке, он поднял шайбу с неудобной руки так, что Скривенсу оставалось лишь разводить руками. Только-только освободившийся Саюстов не успел помочь своему вратарю.

Получив пробоину, уфимцы зашевелились. В чужой зоне гостить они стали чаще, угрожать воротам хозяев — тоже. Где-то выручал Павел Францоуз , а где-то, как в случае с моментом Теему Хартикайнена , челябинцам откровенно фартило. Неплохо со своего левого фланга заходил Владимир Ткачёв . Примерно в то же время его полный тёзка из «Ак Барса» поразил ворота «Магнитки», в связи с чем «твиттер» уфимского клуба призвал своего Ткачёва к симметричному ответу. Вместо гола — бросок к живот Францоузу.

Ни о каком тотальном преимуществе «Трактора» во втором периоде не было уже и речи. Уфимцы взяли игру под свой контроль, в два раза больше владели шайбой, заметно перебросали хозяев. Дальняя лавка явно пошла им на пользу. А толку? Забили всё равно парни Гатиятулина. И кто? То самое четвёртое звено, что рвёт и мечет в этой серии. Один из лучших снайперов этого плей-офф Кравцов на этот раз сыграл в чернорабочего, отодрав шайбу от борта. А вот гол для Шарова сделал Кручинин, отыскавший на пустом месте чистый лёд.

Кто бы мог подумать, что спасение «Салавата» начнётся с того самого Юнькова, который попал в состав только из-за травмы Зубова? Он первым успел на пятак, когда уфимцы руками Максима Майорова разжалась зелёная пружина. Михаил забил коньком, но после долгого просмотра судьи так и не рассмотрели в этом криминала. Казалось бы, всего одна шайба, но «Трактор» посыпался на глазах.

Прошло чуть больше минуты с первого уфимского гола, как Ник Бэйлен неосторожно сыграл против Игоря Макарова и схватил штраф. Этого оказалось достаточно, чтобы гости сравняли счёт. Францоуз откровенно зевнул бросок Умарка, но отчасти чеха можно понять. С той точки, на которой находился Линус, он в 99 случаев из 100 отдаёт передачу, а тут, словно из лазера, поразил ближнюю девятку!

Здесь бы Гатиятулину взять тайм-аут, но он, похоже, развал своего механизма немного зевнул. С 30-секундным перерывом Анвар Рафаилович опоздал ровно на минуту. Приводить в чувства челябинцев он принялся уже после того, как они пропустили в третий раз. И вновь первым у ворот оказался Юньков! Ветеран, за всю «регулярку» в составе уфимцев забросивший две шайбы, оформил дубль.