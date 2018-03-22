КХЛ вынесла предупреждение СКА за несоблюдение регламента лиги 

В конце четвёртого матча серии СКА — «Локомотив» на лавке петербургского клуба появились генеральный директор СКА Андрей Точицкий, а также вице-президент клуба Роман Ротенберг. Однако в статье 41, пункт 5 спортивного регламента КХЛ говорится: «В заявке команды Клуба на отдельно взятый Матч Чемпионата должны быть указаны официальные лица, не более восьми (включая 2 медицинских работников Клуба), которым будет разрешено находиться на скамейке запасных Игроков во время Матча». А. Точицкий и Р. Ротенберг не были в заявочном листе СКА.
«Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение ХК СКА за несоблюдение положений п.5 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.