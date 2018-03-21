В КХЛ произошла «драка сезона» 

Хоккеисты ярославского «Локомотива» и петербургского СКА подрались во время матча полуфинальной серии Западной конференции КХЛ, сообщает «Чемпионат».
Конфликт между игроками начался в третьем периоде, когда «железнодорожник» Григорий Денисенко провел жесткий силовой прием против «армейца» Николая Прохоркина. Игрок СКА Виктор Тихонов «вступился» за одноклубника, но их быстро разняли.
Однако, отмечает издание, хоккеисты петербургской команды начали «мстить» Денисенко, используя не менее жесткие приемы. В какой-то момент на льду вспыхнула драка сразу четырех спортсменов — Вячеслава Войнова против Николая Коваленко, а также Ильи Ковальчука против Дениса Мосалева.
Наконец, «главный бой» произошел в самой концовке встречи. Победил защитник «Локомотива» Александр Елесин, сорвавший с Егора Рыкова майку и нагрудник. Издание называет драку «одной из самых зрелищных» во всем сезоне, о чем свидетельствует в том числе то, что даже вице-президент СКА Роман Ротенберг спустился к скамейке команды, чтобы посмотреть на нее.
Спортивным же результатом матча стала победа СКА со счетом 4:1. Петербургская команда выиграла третий матч серии из четырех и находится в шаге от выхода в финал конференции.