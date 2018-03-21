В КХЛ произошла «драка сезона»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» и петербургского СКА подрались во время матча полуфинальной серии Западной конференции КХЛ, сообщает «Чемпионат».

Наконец, «главный бой» произошел в самой концовке встречи. Победил защитник «Локомотива» Александр Елесин , сорвавший с Егора Рыкова майку и нагрудник. Издание называет драку «одной из самых зрелищных» во всем сезоне, о чем свидетельствует в том числе то, что даже вице-президент СКА Роман Ротенберг спустился к скамейке команды, чтобы посмотреть на нее.

Спортивным же результатом матча стала победа СКА со счетом 4:1. Петербургская команда выиграла третий матч серии из четырех и находится в шаге от выхода в финал конференции.