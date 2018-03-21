«Флорида» разгромила «Оттаву», Дадонов забил 23-й гол в сезоне 

«Флорида» одержала крупную победу над «Оттавой» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «пантер» Джейми Макгинн, набравший 2 (1+1) очка. Столько же и у российского нападающего Евгения Дадонова. После этого матча на его счету стало 56 (23+33) очков по системе «гол+пас».
«Флорида», одержавшая семь побед в последних десяти матчах, сократила отставание от зоны плей-офф до одного очка.
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Флорида» — 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)
Голы: Силофф, Габорик — Сивиур, Яндл, Дадонов, Макканн, Ватрано, Бьюгстад (Дадонов), Макгинн.