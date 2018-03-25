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«Торонто» переиграл «Детройт» в матче НХЛ
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«Торонто» переиграл «Детройт» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Торонто Мэйпл Лифс" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Торонто, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Каспери Капанен, Коннор Браун, Вильям Нюландер и Назем Кадри. У гостей шайбы забросили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци и Франс Нильсен.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Торонто Мэйпл Лифс" (Канада, Торонто) — "Детройт Ред Уингз" (США. Детройт) — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
1:0 — Капанен (Бозак, ван Римсдайк) — 14:30;
1:1 — Ларкин (Манта) — 24:32;
1:2 — Бертуцци (Декайзер, Зеттерберг) — 29:37;
2:2 — Браун (Дермотт, Райлли) — 34:19;
2:3 — Нильсен (Витковски, Кронвалль) — 44:58;
3:3 — Нюландер (Мэттьюс) — 47:27;
4:3 — Кадри (Марло, Марнер) — 52:34
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