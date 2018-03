Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» над «Рейнджерс»

«Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Ньй-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2. Российские форварды столичной команды Александр Овечкин Евгений Кузнецов набрали на двоих четыре очка. Каждый из них забросил по шайбе и отдал голевую передачу.

Для Александра Овечкина гол в этой встрече оказался 45-м в нынешнем сезоне. Россиянин продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ.

In his spot, no one does it quite like Ovi. #WSHvsNYR pic.twitter.com/GsJ9pqqv5D

— NHL (@NHL) 27 марта 2018 г.