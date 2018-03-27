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Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» над «Рейнджерс»
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Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» над «Рейнджерс» 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
«Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Ньй-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2. Российские форварды столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали на двоих четыре очка. Каждый из них забросил по шайбе и отдал голевую передачу.
Для Александра Овечкина гол в этой встрече оказался 45-м в нынешнем сезоне. Россиянин продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ.
In his spot, no one does it quite like Ovi. #WSHvsNYR pic.twitter.com/GsJ9pqqv5D
— NHL (@NHL) 27 марта 2018 г.
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