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«Сан-Хосе» разгромил «Нью-Джерси»
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«Сан-Хосе» разгромил «Нью-Джерси», Эвандер Кейн очков не набрал 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Reuters
В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:2 (3:1, 3:0, 0:1).
Самым результативным игроком матча стал защитник «акул» Брент Бёрнс, записавший в свой актив 3 голевые передачи. Эвандер Кейн, несколькими днями ранее ставший четвёртым игроком в истории «Сан-Хосе», забросившим 4 шайбу за игру, очков не набрал.
«Нью-Джерси» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, опережая «Флориду Пантерз» на 1 очко, но имея на 2 игры больше.
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