«Сан-Хосе» разгромил «Нью-Джерси», Эвандер Кейн очков не набрал

В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:2 (3:1, 3:0, 0:1).

Самым результативным игроком матча стал защитник «акул» Брент Бёрнс , записавший в свой актив 3 голевые передачи. Эвандер Кейн , несколькими днями ранее ставший четвёртым игроком в истории «Сан-Хосе», забросившим 4 шайбу за игру, очков не набрал.

«Нью-Джерси» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, опережая «Флориду Пантерз» на 1 очко, но имея на 2 игры больше.