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Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына
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Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
В семье шведского хоккеиста, защитника клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" Эрика Карлссона случилась трагедия. Супруга спортсмена Мелинда Куррей потеряла ребенка за несколько недель до предполагаемых родов.
Мальчик должен был появится на свет в апреле. Случившееся стало шоком для молодой четы. Представители руководства и игроки "Оттавы" высказали слова соболезнования и поддержки горюющей паре.
"Мысли и молитвы всего нашего клуба, города и хоккейного сообщества в целом посвящены Эрику и Мелинде после того, как они лишились сына. Просим вас с уважением отнестись к желанию семьи остаться в уединении во время скорби", — сказано на официальном сайте "Сенаторс".
Сообщается, что Карлссон пропустит ближайшую игру "Оттавы" с "Флоридой". Как скоро теперь защитник выйдет на лед неизвестно.
Эрик и Мелинда познакомились в 2013 году. Летом прошлого года пара поженилась в Оттаве. Они публично объявили о беременности в ноябре. Позже стало известно, что супруги ждали сына.
Карлссон родился 31 мая 1990 года в шведском городе Ландсбро. С 15 лет он играет за сборные Швеции разных возрастов. В 18 лет дебютировал в Элитсерии за "Фрелунду" и уже в первой игре с ХВ71 забросил шайбу в овертайме, принеся победу своей команде.
В 2009 году Эрик присоединился к "Оттаве". Свой первый матч в НХЛ он провел против "Минессоты". Его команда выиграла со счетом 4:1. В том же году Карлссон впервые играл за взрослую сборную Швеции на чемпионате мира в Германии.
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