Получивший травму Лайне тренировался и может сыграть с «Анахаймом» 

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, который получил травму ноги в матче с «Лос-Анджелес Кингз», принял участие в утренней тренировке команды перед игрой с «Анахайм Дакс», сообщает журналист Winnipeg Sun Кен Вибе.
После занятия Лайне не исключил возможности участия в матче с «Анахаймом». Он сообщил, что чувствует себя намного лучше и решение о его участии в игре будет приниматься на основе его самочувствия вечером.
Игрок получил травму ноги в матче с «Лос-Анджелес Кингз», когда блокировал бросок защитника Алека Мартинеса. 19-летний финн занимает второе место в снайперской гонке НХЛ (43 гола). Зачёт снайперов возглавляет российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 44 шайбы.