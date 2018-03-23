Получивший травму Лайне тренировался и может сыграть с «Анахаймом»

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне , который получил травму ноги в матче с «Лос-Анджелес Кингз», принял участие в утренней тренировке команды перед игрой с «Анахайм Дакс», сообщает журналист Winnipeg Sun Кен Вибе.

После занятия Лайне не исключил возможности участия в матче с «Анахаймом». Он сообщил, что чувствует себя намного лучше и решение о его участии в игре будет приниматься на основе его самочувствия вечером.