Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой

Юрий Шаталов покончил с собой

Скончавшийся накануне прославленный хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash.

20 марта о смерти чемпиона мира 1974 года в составе сборной Советского Союза в соцсети Facebook сообщил клуб «Легенды хоккея», не назвав причины произошедшего.

Как стало известно Mash, 72-летний Шаталов страдал от тяжелого хронического заболевания, а после отказа ног совершил самоубийство, не оставив прощальной записки.

Юрий Шаталов — двукратный чемпион СССР в составе клубов ЦСКА и «Крылья Советов», а также участник двух хоккейных Суперсерий между командами СССР и Канады 1972 и 1974 годов. В течение последних лет жизни Шаталов играл в матчах для ветеранов за клуб «Легенды хоккея», а также входил в правление Ночной хоккейной лиги.