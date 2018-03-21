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Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой
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Юрий Шаталов покончил с собой 

Рамблер 4 часа назад
Скончавшийся накануне прославленный хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
20 марта о смерти чемпиона мира 1974 года в составе сборной Советского Союза в соцсети Facebook сообщил клуб «Легенды хоккея», не назвав причины произошедшего.
Как стало известно Mash, 72-летний Шаталов страдал от тяжелого хронического заболевания, а после отказа ног совершил самоубийство, не оставив прощальной записки.
Юрий Шаталов — двукратный чемпион СССР в составе клубов ЦСКА и «Крылья Советов», а также участник двух хоккейных Суперсерий между командами СССР и Канады 1972 и 1974 годов. В течение последних лет жизни Шаталов играл в матчах для ветеранов за клуб «Легенды хоккея», а также входил в правление Ночной хоккейной лиги.
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