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Сергей Бобровский: «Панара — хороший игрок, смешной деревенский парень»
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Сергей Бобровский: «Панара — хороший игрок, смешной деревенский парень» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский после победы над «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ сказал, что ему легче от того, что в команде есть соотечественник — нападающий Артемий Панарин. Во встрече против клуба из Нью-Йорка форвард оформил второй в заокеанской карьере хетт-трик.
— Насколько сильнее команда стала с появлением Артемия Панарина?
— Ну как сказать… Панара — хороший игрок, много создает, грамотно играет. И мне хорошо, что есть русский игрок. Смешной очень — такой деревенский парень.
— В бытовом плане вам стало легче?
— Безусловно. И супруге моей стало легче.
— Вы претендуете на «Везина Трофи». Вам важно, чтобы титул остался за российским голкипером? Ведь Василевский тоже может его получить.
— «Везина» — не самое главное, игра команды важнее. Сейчас плей-офф — нужно работать на команду, очки. О «Везине» не думаю. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)
Панарин — первая звезда дня в НХЛ // Второй хет-трик Панарина в НХЛ. Видео
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