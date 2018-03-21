Сергей Бобровский: «Панара — хороший игрок, смешной деревенский парень»

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский после победы над «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ сказал, что ему легче от того, что в команде есть соотечественник — нападающий Артемий Панарин . Во встрече против клуба из Нью-Йорка форвард оформил второй в заокеанской карьере хетт-трик.

— Насколько сильнее команда стала с появлением Артемия Панарина?

— Ну как сказать… Панара — хороший игрок, много создает, грамотно играет. И мне хорошо, что есть русский игрок. Смешной очень — такой деревенский парень.

— В бытовом плане вам стало легче?

— Безусловно. И супруге моей стало легче.

— Вы претендуете на «Везина Трофи». Вам важно, чтобы титул остался за российским голкипером? Ведь Василевский тоже может его получить.

— «Везина» — не самое главное, игра команды важнее. Сейчас плей-офф — нужно работать на команду, очки. О «Везине» не думаю. ( Артем ВЕНЕВЦЕВ

Панарин — первая звезда дня в НХЛ // Второй хет-трик Панарина в НХЛ. Видео