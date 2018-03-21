Евгений Губарев: «Трактор» должен сделать все возможное и невозможное, чтобы выйти в финал"

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев отметил, что команда должна выйти в финал Кубка Гагарина в свой юбилейный сезон. Напомним, что в полуфинальной серии Восточной конференции челябинский клуб проигрывает «Салавату Юлаеву» со счетом 1-2.

— В юбилейный 70-й сезон «Трактору» выпал уникальный шанс сыграть в финале Восточной конференции КХЛ, чего так давно ждет хоккейный Челябинск, — цитирует сайт клуба Губарева. — Для этого необходимо достойно пройти серию с «Салаватом Юлаевым». И команда должна сделать все возможное и даже невозможное, чтобы выйти в Финал, оправдать ожидания и доставить радость болельщикам. ​