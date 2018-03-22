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А. Медведев — о сопернике по финалу Запада: СКА всё равно, кого обыгрывать
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А. Медведев — о сопернике по финалу Запада: СКА всё равно, кого обыгрывать 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев поделился мнением о потенциальном сопернике СКА в финале Западной конференции.
«У ЦСКА и «Йокерита» пока овертайм, как говорится, нам всё равно, кого обыгрывать. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Международный финал конференции был, когда «Лев» выступал, он и в финале Кубка Гагарина играл. В этом всегда есть интрига. Ну, а «армейское» противостояние — это само собой интересно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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