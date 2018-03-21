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«Трактор» победил «Салават» и сравнял счет в серии
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«Трактор» победил «Салават» и сравнял счет в серии 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Челябинский «Трактор» у себя дома сумел крупно победить уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Итоговый счет — 4:1 в пользу хозяев льда. Благодаря этой победе «трактористы» сравняли счет в серии (2:2). Следующая игра пройдет в Уфе 23 марта.
В составе «Трактора» отличились Ник Бэйлен, Рихард Гюнге, Александр Шаров и Артем Бородкин. У уфимского клуба единственную шайбу забросил Теему Хартикайнен.
У хозяев льда двумя голевыми передачами отметился форвард Виталий Кравцов. Он уже набрал 11 очков в нынешнем розыгрыше плей-офф. Таким образом, юный нападающий «Трактора» сумел превзойти рекорд Алексея Яшина по количеству очков для игроков младше 19 лет.
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