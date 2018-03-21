«Трактор» победил «Салават» и сравнял счет в серии

Челябинский «Трактор» у себя дома сумел крупно победить уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Итоговый счет — 4:1 в пользу хозяев льда. Благодаря этой победе «трактористы» сравняли счет в серии (2:2). Следующая игра пройдет в Уфе 23 марта.