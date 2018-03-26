Даниэль Седин стал четвёртым шведом в истории НХЛ, сыгравшим 1300 матчей 

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» стал для нападающего «Ванкувер Кэнакс» Даниэля Седина 1300-м в НХЛ.
Форвард стал четвёртым шведом в истории лиги, которому покорилось это достижение. Ранее не менее 1300 матчей провели Никлас Лидстрём (1564), Матс Сундин (1346) и Хенрик Седин (1324). 37-летний Даниэль был выбран вместе с братом «Ванкувером» на драфте 1999 года под общими вторым и третьим номерами. Он выступает в НХЛ с сезона-2000/01, на его счету 391 гол и 645 передач.
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