«Нэшвилл» прервал четырёхматчевую победную серию, уступив «Торонто»

В Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился уверенной победой гостей — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).