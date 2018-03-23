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«Нэшвилл» прервал четырёхматчевую победную серию, уступив «Торонто»
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«Нэшвилл» прервал четырёхматчевую победную серию, уступив «Торонто» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился уверенной победой гостей — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
В составе канадского клуба шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Джейк Гардинер. Защитник Морган Райлли записал на свой счёт ассистентский хет-трик. У «хищтников» голы в активе Виктора Арвидссона и Скотта Хартнелла.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 19 минут 5 секунд, сделал 3 силовых приёма, сблокировал 2 броска и заработал показатель полезности «+1». Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин сыграл 9 минут 15 секунд при показателе полезности «-1».
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