Артемий Панарин: «Для „Локомотива“ в серии со СКА не все потеряно»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в интервью «СЭ» отметил, что следит за розыгрышем Кубка Гагарина. Он доволен тем, как турнир проводит СКА.

— А за Кубком Гагарина следите?

— Да. СКА молодцы, 3-1 в серии ведут уже, я за них болею.

— Скорее всего, в финале «Запада» сыграют СКА и ЦСКА. У московских армейцев есть шанс пройти дальше?

— Конечно, есть. Да и для «Локомотива» сейчас не все потеряно. У ярославцев очень хорошая команда, рано их еще со счетов списывать. Бывает, и с 0-3 в серии отыгрываются. А ЦСКА тем более — они еще сильнее. Ребятам из СКА будет сложно, но, надеюсь, что все будет хорошо. ( Артем ВЕНЕВЦЕВ

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Трансляция матча СКА — «Локомотив»