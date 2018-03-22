РФПЛ: с нового сезона будет обязательно согласование проведения игры с клубами

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о нюансах составления календаря на сезон.

«Когда игроки приходят после сборных, они находятся не в оптимальном состоянии. Поэтому стыковые матчи просят не ставить сразу. Так же обстоят дела с дерби, например, ЦСКА и «Спартак» . Команды всегда просят не ставить матч между играми в еврокубках.

Всегда стараемся сделать календарь так, чтобы у команд было одинаковое количество дней на восстановление. Но всё равно невозможно сделать так, чтобы всех всё устроило. У нас есть программа, вот она думает-думает и всё равно выдаёт, что невозможно. В декабре, например, никто не хочет играть. Хотя в этот раз он был тёплым. А сейчас видим, какие условия в марте… Никто же не говорил, что в это время будет мороз и снег.