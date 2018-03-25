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Тарасенко набрал 60-е очко в сезоне
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Тарасенко набрал 60-е очко в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду принимает «Сент-Луис Блюз» (0:2, идёт второй период). В середине второй двадцатиминутки вторую шайбу гостей забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 29-й в сезоне. Всего в активе Тарасенко 60 (29+31) очков.
«Сент-Луис» продолжает борьбу за попадание в плей-офф и в случае победы поднимется на восьмое место в Западной конференции.
Видео взято из официального «твиттера» «Сент-Луиса».
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