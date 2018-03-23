«Йокерит» вырвал победу над ЦСКА в пятом овертайме матча КХЛ 

Финский «Йокерит» на выезде одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась в пятом овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе армейцев единственным голом отметился Кирилл Капризов. За «Йокерит» в основное время матча отличился Брайан О'Нилл, а в пятом овертайме победу своей команде принес Мика Ниеми.
Счет в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — О'Нилл (Леписте, Йенсен) — 03:51 (5x4),
1:1 — Капризов (Григоренко) — 10:52,
1:2 — Ниеми (Леписте) — 142:09