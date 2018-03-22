Дмитрий Квартальнов: СКА пока сильнее «Локомотива», все по делу

— Эта команда пока сильнее, что говорить. Все по делу, будем работать. У молодых появляется опыт. Посмотрели, как играть против такого соперника.

— Появилась информация, что «Локомотив» продлил с вами контракт. Это правда? — Спрашивайте у руководителей.

— Показалось, что ближе к концу кончились силы. Команда устала? — Это и не только в концовке. СКА владел инициативой, вратарь нас держал. Здесь матч нам многим не удался, — передает слова Квартальнова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции. Следующим соперником СКА станет победитель пары ЦСКА — «Йокерит».