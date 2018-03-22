«Даллас» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 марта

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» на выезде проиграл «Вашингтону» (3:4) — это поражение стало для команды шестым подряд, причем все на выезде. Всего в последних десяти поединках «Старз» потерпели восемь поражений, но семь из них на чужом льду.

Все прогнозы на хоккей

Тяжелый график матчей и неудачные результаты на выезде привели к тому, что «Даллас» опустился уже на 10-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка. Одна из главных проблем — травмы. В лазарете пребывают основной вратарь Бэн Бишоп, защитник Марк Мэто, нападающие Джейсон Спецца Мартин Ганзал и Брэтт Ритчи. Российский нападающий Александр Радулов в последних пяти матчах набрал 5 (1+4) очков.

«Даллас» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,68 шайб за матч — это 7-й показатель в НХЛ. Неплохо «Старз» выглядят в меньшинстве, но атака не является сильнейшей стороной в игре команды.

«Бостон»

В прошлом поединке «Бостон» на выезде уступил в овертайме «Сент-Луису» (1:2). Это поражения стало для «Брюинз» третьим в четырех последних матчах.

«Бостон» показывает очень сбалансированную игру в обороне и в атаке, входя в топ-3 команд НХЛ по результативности в нападении и надежности обороны. В среднем за игру «Брюинз» забрасывают 3,29 шайб и пропускают 2,56. Также у команды неплохие спецбригады

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился домашним поражением «Бостона» в овертайме (2:3). Сейчас обе команды испытывают трудности, как с результатами, так и с лазаретом. Однако «Даллас» слишком много проиграл в последнее время, и победа им гораздо нужнее. В родных стенах «Старз» попробуют сохранить шансы на выход в плей-офф. Рекомендуем присмотреться к победе «Далласа» в матче с коэффициентом 1,79.