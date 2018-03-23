Вратарь «Йокерита» установил рекорд КХЛ по количеству отраженных бросков

Вратарь финского «Йокерита» Карри Ряме совершил 81 сейв в пятом матче серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА, сообщает "Советский спорт"

Таким образом, он установил рекорд лиги по количеству отраженных бросков. Ранее рекордсменом по данному показателю был голкипер ярославского «Локомотива» Кертис Сэнфорд , который в игре с "Северсталью" 25 февраля 2013 года отразил 80 бросков.

На данный момент в матче ЦСКА — «Йокерит» счет 1:1, завершен четвертый овертайм. Ранее сообщалось, что встреча армейцев с «шутами» стала самой продолжительной в истории КХЛ.