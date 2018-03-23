Ещё
Вратарь «Йокерита» установил рекорд КХЛ по количеству отраженных бросков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Йокерита» установил рекорд КХЛ по количеству отраженных бросков 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь финского «Йокерита» Карри Ряме совершил 81 сейв в пятом матче серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Таким образом, он установил рекорд лиги по количеству отраженных бросков. Ранее рекордсменом по данному показателю был голкипер ярославского «Локомотива» Кертис Сэнфорд, который в игре с "Северсталью" 25 февраля 2013 года отразил 80 бросков.
На данный момент в матче ЦСКА — «Йокерит» счет 1:1, завершен четвертый овертайм. Ранее сообщалось, что встреча армейцев с «шутами» стала самой продолжительной в истории КХЛ.
Газета.Ru: последние новости
Матч между ЦСКА и "Йокеритом" стал самым продолжительным в истории КХЛ "Бостон" гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ Кожевников: хоккеисты СКА имеют преимущество после Олимпиады-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ3
WADA разнесло МОК47
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение