Сергей Калинин: «На площадке друзей нет. Все, что было на Олимпиаде, осталось на Олимпиаде»

Форвард СКА Сергей Калинин рассказал о подготовке к финальной серии Западной конференции с ЦСКА. В полуфинальной серии СКА был сильнее «Локомотива».

— Во втором раунде у нас немного не получилось с большинством, работаем над этим компонентом.

— Серия с ЦСКА для вас будет какой-то особенной?

— Да ничего особенного не будет. ЦСКА — такая же команда, как «Локомотив» и другие. Будем настаиваться на победу и постараемся показать свою игру.

— После игры с «Локо» смотрели овертайм в матче ЦСКА — «Йокерит»?

— Не смотрел, но следил за ходом встречи. Конечно, им тяжело пришлось, ведь играли до полвторого ночи. Сам играл в таком овертайме, до 109 минуты.

— Тяжело?

— Конечно, ведь форма весит килограммов 20. Ну и морально непросто играть до одной ошибки, перестраховываешься всегда. Много опасных моментов в овертайме не бывает.

— С ЦСКА готовы, что так же продлится серия?

— Мы должны быть готовы ко всему.

— В ЦСКА и СКА собраны игроки сборной, это накладывает какой-то отпечаток на игре?

— Нет, ведь на поле не существует друзей. Все, что было на Олимпиаде, осталось на Олимпиаде. У каждого клуба задача выиграть и пройти в финал, так что никто не думает о том, что придется играть против партнеров по сборной.

— Тренировались в тройке с Коскирантой и Ковальчуком — готовы составить первую тройку?

— Вопросы не ко мне. Сегодня поставили нас так, но не знаю, что будет завтра.

— Вы сибиряк, такой кошмар в Кемерово — это удар?