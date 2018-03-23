Эксперт назвал проблемную позицию в «Салавате Юлаеве»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что в текущем сезоне главной проблемой уфимского «Салавата Юлаева» является позиция вратаря.

"У «Салавата Юлаева» весь сезон проблемы с вратарями. Я не знаю, куда они смотрели, комплектуя эту позицию. Хорошо, что сейчас их более-менее подтащил в серии с «Авангардом» Бен Скривенс , начинавший плей-офф в запасе. Но и он голкипер не того класса, чтобы бороться за Кубок Гагарина", — цитирует Кожевникова газета «Известия»

Скривенс провел восемь матчей в серии плей-офф КХЛ, в которых пропустил 18 шайб.