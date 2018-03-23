Ещё
Эксперт назвал проблемную позицию в «Салавате Юлаеве»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт назвал проблемную позицию в «Салавате Юлаеве» 

Газета.Ru 2 часа назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что в текущем сезоне главной проблемой уфимского «Салавата Юлаева» является позиция вратаря.
"У «Салавата Юлаева» весь сезон проблемы с вратарями. Я не знаю, куда они смотрели, комплектуя эту позицию. Хорошо, что сейчас их более-менее подтащил в серии с «Авангардом» Бен Скривенс, начинавший плей-офф в запасе. Но и он голкипер не того класса, чтобы бороться за Кубок Гагарина", — цитирует Кожевникова газета «Известия».
Скривенс провел восемь матчей в серии плей-офф КХЛ, в которых пропустил 18 шайб.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Разин: победа "Трактора" в пятом матче серии плей-офф будет решающей Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ
WADA разнесло МОК51
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение