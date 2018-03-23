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«Коламбус» победил «Флориду» в матче НХЛ, Бобровский сыграл на ноль
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«Коламбус» победил «Флориду» в матче НХЛ, Бобровский сыграл на ноль 

Р-Спорт 1 час назад
«Коламбус» нанес поражение «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Кэм Эткинсон (21-я минута), Сонни Милано (24), Сет Джонс (26) и Томас Ванек (58), российский форвард Артемий Панарин сделал один результативный пас. Бобровский, признанный первой звездой игры, отразил 33 броска по своим воротам и в пятый раз за сезон сыграл на ноль. «Коламбус» продлил победную серию до 10 матчей.
"Тампа Бэй" на чужом льду взяла верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:6, российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев набрал два очка (гол и результативная передача), нападающий Никита Кучеров ассистировал одному из авторов шайб Джей Ти Миллеру. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 41.
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