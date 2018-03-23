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Проворов установил новый рекорд в «Филадельфии»
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Проворов установил новый рекорд в «Филадельфии» 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов установил установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный русскоязычный сайт лиги.
Проворов вышел на лед в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и эта игра стала для защитника 157-й подряд. Он побил рекорд Криса Терьена (156).
В матче Проворов отметился одним броском в створ, одним силовым приемом и четырьмя блоками. Его коэффициент полезности составил "-1".
21-летний хоккеист дебютировал в лиге в прошлом сезоне, за который набрал 30 очков в 82 матчах. На текущий момент у него 34 (13+21) очка в 75 играх регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что нападающий «Каролины» Валентин Зыков оформил первый дубль в НХЛ.
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