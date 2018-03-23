«Айлендерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» дома проиграли «Тампе-Бэй» (6:7). Это поражение стало четвертым в пяти последних матчах и восьмым в последних десяти.

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«Айлендерс» делают ставку на игру в атаке. В среднем «Островитяне» забрасывают 3,22 шайбы за матч (7-й показатель) и реализуют 22,6% большинства (5-е место). Но при этом у клуба из Нью-Йорка абсолютно худшая в лиге оборона и игра в меньшинстве.

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» на своем льду проиграл одному из неудачников сезона «Ванкуверу» (2:5), потерпев свое пятое поражение кряду и восьмое в последних десяти матчах.

Ни по одному из основных показателей «Чикаго» не входит даже в топ-20 команд НХЛ. Но хуже всего обстоят дела с игрой в большинстве — всего 15,8% реализации и 28-я позиция.

Прогноз

В первом поединке соперников результативную выездную победу одержали «Айлендерс» (7:3). На этот раз также можно ожидать результативный матч. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,80.