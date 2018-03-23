«Куньлунь» предпочтет канадцам игроков из Европы, России и китайцев

Председатель совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок сообщил, что клуб не будет набирать большое количество хоккеистов из Канады, как делал в минувшем сезоне, и предпочтет игроков из Европы, России, а также этнических китайцев.

«Куньлунь», дебютировавший в КХЛ в сезоне-2016/17, по итогам нынешнего регулярного чемпионата занял 12-е место в Восточной конференции. По ходу сезона в отставку был отправлен главный тренер и генеральный менеджер «Куньлуня» Майк Кинэн , а после сезона — исполняющий обязанности главного тренера Бобби Карпентер.

— На наш взгляд, это (неудачный сезон), вероятно, не только ошибка Кинэна, — сказал Нгок. — Это, скорее, вопрос отбора игроков. Мы набирали много игроков из Северной Америки, которые, видимо, играли на малых аренах. Это вопрос тактики клуба: эти хоккеисты не совсем привыкли к большим аренам. Поэтому в этом году мы будем привлекать больше игроков из Европы, России, а также канадцев и этнических китайцев.