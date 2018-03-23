Бурдасов — об игре «Трактора»: «Неправильно, что все падают-валяются. Хоккей превращается в футбол»

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов после пятого матча полуфинала Восточной конференции КХЛ против «Трактора» (1:0) отметил игру вратаря уфимцев Бена Скривенса . В минувшей встрече форвард забросил победную шайбу.

— У нас уже были нервные поединки и все проходили достойно, — сказал в эфире телеканала «КХЛ-ТВ» Бурдасов. — Сейчас здорово ребята сыграли, на последних секундах бросались под шайбу. Почему так долго не удавалось забить? Мы играли лучше, в раздевалке говорили о том, что не может не вести всю игру.

Как игра голкипера Скривенса? Бен молодец. Он в сезоне славился выходами из ворот (улыбается). Получалось по-разному. Немного расстраивает, что у нас хоккей превращается в футбол. Все падают-валяются. Мне кажется, в неправильном русле это движется. Надо по-мужественнее играть.