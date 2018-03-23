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«СКА-Нева» выбил «Торос» из плей-офф ВХЛ
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«СКА-Нева» выбил «Торос» из плей-офф ВХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
«СКА-Нева» на выезде одержал победу в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги с «Торосом» со счётом 3:2 и вышел в следующий раунд.
В первом периоде Денис Орлович-Грудков вывел гостей вперёд, а на экваторе встречи Андрей Алтыбармакян сделал счёт 2:0. В середине третьего периода Илья Бочков сократил отставание, а через две с половиной минуты Виктор Постников сравнял счёт. Решающую шайбу забросил Альберт Конозов на 57-й минуте.
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