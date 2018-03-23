«СКА-Нева» выбил «Торос» из плей-офф ВХЛ

«СКА-Нева» на выезде одержал победу в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги с «Торосом» со счётом 3:2 и вышел в следующий раунд.

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