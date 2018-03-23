«Сан-Хосе» в овертайме вырвал победу у «Вегаса»

«Сан-Хосе Шаркс» добыл волевую победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Победный гол на 39-й секунде овертайма забил Логан Кутюр. «Вегас» от поражения не спасли даже 42 сейва Малкольма Суббэна . «Акулы» продлили свою победную серию до 6 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

”Сан-Хосе” — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Татар (Маршессо, Теодор), 03:47 — 0:1; Бернс (Мартин, Хансен), 23:27 — 1:1; Кутюр (Власич, Гертл), 60:39 — 2:1.