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«Сан-Хосе» в овертайме вырвал победу у «Вегаса»
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«Сан-Хосе» в овертайме вырвал победу у «Вегаса» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
«Сан-Хосе Шаркс» добыл волевую победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Победный гол на 39-й секунде овертайма забил Логан Кутюр. «Вегас» от поражения не спасли даже 42 сейва Малкольма Суббэна. «Акулы» продлили свою победную серию до 6 матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
”Сан-Хосе” — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Татар (Маршессо, Теодор), 03:47 — 0:1; Бернс (Мартин, Хансен), 23:27 — 1:1; Кутюр (Власич, Гертл), 60:39 — 2:1.
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