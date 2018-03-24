«Питтсбург» Малкина проиграл в овертайме «Нью-Джерси» в НХЛ 

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Уилл Батчер, Блейк Коулман, Нико Хишир и Тейлор Холл. У хозяев шайбы забросили Кросби, Брайан Дюмулин и Фил Кессел.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Питтсбург Пингвинз" (США, Питтсбург) — «Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)
1:0 — Кросби (Олексиак, Гюнцель) — 02:29;
1:1 — Батчер (Сиверсон, Холл) — 25:15 (5x4);
1:2 — Коулман (Стэффорд, Заха) — 27:20;
1:3 — Хишир (Мур, Холл) — 28:54 (4x4);
2:3 — Дюмулин (Кросби) — 43:13;
3:3 — Кессел (Брассар, Шири) — 50:52;
3:4 — Холл (Хишир) — 60:27 (3x3)