Илья Аркалов: В «Нефтехимике» я нашел своего тренера 

«Сезон стал лучшим в моей карьере? Однозначно. У нас был отличный тренировочный лагерь, благодаря которому никому не уступили в физике и ровно прошли сезон. Считаю, что в Нижнекамске нашел своего тренера. Андрей Викторович Назаров. — человек жёсткий, но открытый, чувствующий коллектив. В его хоккее у каждого игрока есть своя четкая задача, мне такая система понятна и интересна.
Слежу ли за плей-офф? Слежу, но со смешанными чувствами. Проскакивает мысль, что в плей-офф наша молодая команда могла бы пошуметь не менее громко, чем в регулярном турнире. Вот смотрю за серией „Салават Юлаев“ — „Трактор“ и вспоминаю, как на протяжении всего чемпионата — начиная еще с выставочных встреч, на равных играли с Уфой, которая по стилю нам удобна. Да и не могу сказать, что „Трактор“ нас переиграл и тем более переработал», — цитирует Аркалова Russia-Hockey.