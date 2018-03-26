Хоккеист Толванен расторг контракт с «Йокеритом»

Нападающий Эли Толванен расторг контракт с финским хоккейным клубом "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет-трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, он забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, сделав также 18 передач. Также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.

Хоккеист был задрафтован в 2017 году "Нэшвиллом" под общим 30-м номером. Ранее финские СМИ сообщали, что 18-летний игрок подписал контракт новичка с "Нэшвиллом" и в предстоящем сезоне будет выступать в НХЛ. Позднее Толванен в интервью финской газете Iltalehti опроверг информацию о подписании соглашения с североамериканским клубом.