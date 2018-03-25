Петер Регин: В регулярке мы были лучшими после двух больших клубов. Можем этим гордиться

Нас ждет армейское дерби, Толванена — «Нэшвилл». ЦСКА выиграл серию у «Йокерита»

— Это был хороший сезон. Мы заняли третье место в регулярном чемпионате, чего было трудно достичь. Это значит, что мы были лучшей командой после двух больших клубов. Результат впечатляет, мы можем этим гордиться.

В серии с «Сочи» мы играли так, как нам нравилось, и весьма уверенно прошли в следующий раунд. Серия с ЦСКА за исключением первого матча была равной. Нам повезло в пятой игре, им — в шестой. Хоккей справедлив, ты обычно получаешь то, что заслуживаешь, но я думаю, мы были достойны седьмого матча, — цитирует Регина официальный сайт «Йокерита».

Напомним, финский клуб закончил регулярный чемпионат на третьем месте и в Западной конференции, и в сводной таблице. Выше «Йокерита» были только СКА и ЦСКА.

В первом раунде Кубка Гагарина финны обыграли в пяти матчах «Сочи» (4-1), а на следующей стадии проиграли в шести встречах ЦСКА (2-4). Пятый матч серии с армейцами стал самым продолжительным в истории КХЛ. Форвард «Йокерита» Мика Ниеми забил победный гол в пятом овертайме.

Шестая игра против ЦСКА стала последней в клубе для главного тренера Юкки Ялонена, который работал на этой должности с лета 2016 года. Летом специалист возглавит сборную Финляндии, а его место в «Йокерите» займет нынешний тренер национальной команды Лаури Марьямяки.