Дубль Кейна помог «Сан-Хосе» обыграть «Калгари» в матче НХЛ 

"Сан-Хосе Шаркс" одержал победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Эвандер Кейн, также отличились Бренден Диллон, Янник Хансен и Джастин Браун. У гостей шайбу забросил Майкл Стоун.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе Шаркс" (США, Сан-Хосе) — "Калгари Флэймз" (Канада, Калгари) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
1:0 — Диллон (Тирни, Майер) — 07:52;
2:0 — Хансен (Бёрнс, Гудроу) — 09:06;
2:1 — Стоун (Ферланд, Стюарт) — 12:17;
3:1 — Кейн (Тирни) — 28:26 (4x5);
4:1 — Браун (Кутюр, Карлссон) — 50:09;
5:1 — Кейн (Павелски, Диллон) — 52:10