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Дубль Паризе принес «Миннесоте» победу над «Эдмонтоном»
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Дубль Паризе принес «Миннесоте» победу над «Эдмонтоном» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Дубль в этой встрече на свой счет записал форвард Зак Паризе.
Регулярный чемпионат
"Миннесота" — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Наши: — — Слепышев (12:32/1/-1).
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