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Хоккеисты «Флориды» переиграли «Аризону»
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Хоккеисты «Флориды» переиграли «Аризону» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Флорида Пантерз» переиграла «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винсент Трочек, также отличились Денис Мальгин и Джейми Макгинн. У гостей шайбы забросили Клейтон Келлер и Рихард Паник.
Форвард «Флориды» Максим Мамин отдал результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Флорида Пантерз" (США, Санрайз) — «Аризона Койотс» (США, Глендейл) — 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
0:1 — Келлер (Паник, Степан) — 14:36;
0:2 — Паник (Степан, Келлер) — 21:33 (5x4);
1:2 — Трочек (Макгинн, Яндл) — 46:13;
2:2 — Трочек (Писик, Юбердо) — 49:33;
3:2 — Мальгин (Севьюр, Мамин) — 56:15;
4:2 — Макгинн (Барков, Трочек) — 59:46 (en)
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