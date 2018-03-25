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Аллен — о сейве: Панарин — один из лучших игроков в НХЛ, у него куча трюков
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Аллен — о сейве: Панарин — один из лучших игроков в НХЛ, у него куча трюков 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен высоко оценил мастерство нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина после матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Блюз» одержали победу 2:1. В середине первого периода Панарин не реализовал выход один на один, а за три секунды до конца матча не смог переиграть Аллена, имея голевой момент.
«Это один из лучших игроков в лиге. У него за пазухой куча трюков. Старался сохранять спокойствие, потому что раньше он меня уже обыгрывал с неудобной руки», — цитирует Аллена официальный сайт НХЛ в русской версии.
Видео сейва из первого периода также можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 76 матчей, в которых записал на свой счёт 69 (25+44) очков при показателе полезности «+18». Панарин является лидером «Блю Джекетс» по результативности.
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