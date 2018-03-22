Макдэвид и Ньюджент-Хопкинс поедут на чемпионат мира в Данию

Защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом заявил, что его одноклубник форвард Коннор Макдэвид планирует сыграть на чемпионате мира в Дании. На данный момент Федерация хоккея Канады не подтвердила эту информацию. Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. — Знаю, что Коннор поедет в Данию, Ньюджент-Хопкинс тоже хочет сыграть, — цитирует Hockey Sverige Клефбома. В этом сезоне Макдэвид провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 (34+56) очков, на счету Райана Ньюджент-Хопкинса — 39 (20+19) очков в 55 встречах.