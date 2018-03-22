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Макдэвид и Ньюджент-Хопкинс поедут на чемпионат мира в Данию
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Макдэвид и Ньюджент-Хопкинс поедут на чемпионат мира в Данию 

Спорт-Экспресс 22 марта 2018
Защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом заявил, что его одноклубник форвард Коннор Макдэвид планирует сыграть на чемпионате мира в Дании. На данный момент Федерация хоккея Канады не подтвердила эту информацию. Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
— Знаю, что Коннор поедет в Данию, Ньюджент-Хопкинс тоже хочет сыграть, — цитирует Hockey Sverige Клефбома.
В этом сезоне Макдэвид провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 (34+56) очков, на счету Райана Ньюджент-Хопкинса — 39 (20+19) очков в 55 встречах.
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