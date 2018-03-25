«Трактор» в Челябинске разгромил «Салават Юлаев», счёт в серии — 3-3

«Трактор» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции со счётом 7:1 разгромил «Салават Юлаев». Подопечные Анвара Гатиятулина сравняли счёт в серии — 3-3. Решающая игра состоится послезавтра, 27 марта, в Уфе.

После третьей пропущенной шайбы главный тренер уфимского клуба Эркка Вестерлунд произвёл замену вратаря. Вместо Бена Скривенс последний рубеж занял Андрей Кареев , пропустивший в итоге четыре шайбы.

Защитник хозяев Шинин отличился в официальном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги впервые за 4,5 года, Рыбаков прервал безголевую серию из 21 матча, Кокуёв и Черников — из 17.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.