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«Трактор» в Челябинске разгромил «Салават Юлаев», счёт в серии — 3-3
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«Трактор» в Челябинске разгромил «Салават Юлаев», счёт в серии — 3-3 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Трактор» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции со счётом 7:1 разгромил «Салават Юлаев». Подопечные Анвара Гатиятулина сравняли счёт в серии — 3-3. Решающая игра состоится послезавтра, 27 марта, в Уфе.
Точными бросками в составе хозяев отметились Александр Черников, Рикард Йюнге, Александр Шинин, Алексей Кручинин, Семён Кокуёв, Ник Бэйлен и Александр Рыбаков. Второй период хозяева выиграли со счётом 6:1 и повторили рекорд плей-офф КХЛ. Примечательно, что шайбы Черникова и Бэйлена разделили между собой меньше 14 минут. Единственный гол в составе гостей на счету Филиппа Ларсена.
После третьей пропущенной шайбы главный тренер уфимского клуба Эркка Вестерлунд произвёл замену вратаря. Вместо Бена Скривенс последний рубеж занял Андрей Кареев, пропустивший в итоге четыре шайбы.
Защитник хозяев Шинин отличился в официальном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги впервые за 4,5 года, Рыбаков прервал безголевую серию из 21 матча, Кокуёв и Черников — из 17.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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