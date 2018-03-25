Рихард Гюнге: Даже не знаю, как удалось забросить «Салавату» шесть шайб во втором периоде

— Великолепная игра для нас. Даже не знаю, как удалось забросить шесть шайб во втором периоде. Думаю, нам просто воздалось за то, что мы следовали своему плану, вот и всё. Конечно, приятно было забить парочку голов «Салавату», но вообще счет шестого матча значения не имеет. Мы это понимаем, понимаем, что нужно скорее забыть эту игру, потому что послезавтра нас ждет новая работа, — приводит слова форварда челябинской команды РИА «Новости».

Напомним, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-3. Заключительный матч этого противостояния состоится 27 марта в Уфе.