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Брассар убежал в контратаку и забил гол после паса поверх головы Проворова
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Брассар убежал в контратаку и забил гол после паса поверх головы Проворова 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» со счётом 5:4 ОТ.
В середине первого периода нападающий «пингвинов» Дерек Брассар сделал счёт 1:1. Конор Шири подкинул шайбу вверх из своей зоны, она пролетела над головами Ивана Проворова и Валттери Филппулы, после чего Брассар подхватил снаряд, убежал в контратаку и переиграл Алекса Лиона.
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Видео гола Брассара можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.
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