Брассар убежал в контратаку и забил гол после паса поверх головы Проворова

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» со счётом 5:4 ОТ. В середине первого периода нападающий «пингвинов» Дерек Брассар сделал счёт 1:1. Конор Шири подкинул шайбу вверх из своей зоны, она пролетела над головами Ивана Проворова и Валттери Филппулы, после чего Брассар подхватил снаряд, убежал в контратаку и переиграл Алекса Лиона. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» Видео гола Брассара можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.