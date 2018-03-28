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КХЛ избавилась от двух клубов
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КХЛ избавилась от двух клубов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исключила из состава участников турнира тольяттинскую «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру». Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Отмечается, что весной прошлого года совет директоров КХЛ принял решение по итогам сезона-2017/18 исключить из чемпионата три команды на основе рейтинга, формирующегося на базе спортивных и экономических показателей. В группе риска оказались «Югра», «Лада» и череповецкая «Северсталь».
По итогам нынешнего сезона «Югра» стала худшей командой КХЛ, с 48 очками заняв последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Лада» с 50 очками в активе расположилась на третьей строчке с конца.
Лада выступала в КХЛ с 2008-го по 2010 год, после чего была исключена из состава участников из-за проблем с финансированием. Тольяттинцы вернулись в лигу в сезоне-2014/15 и выступали в ней по сей день. Наивысшим достижением команды стал выход в плей-офф в сезоне-2008/09.
После исключения «Лады» в 2010 году ее место в КХЛ заняла «Югра». Клуб из Ханты-Мансийска провел в чемпионате восемь сезонов, дважды выйдя в плей-офф (в сезоне-2010/11 и 2011/12).
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