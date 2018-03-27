Лиас Андерссон дебютировал в НХЛ и побил рекорд «Рейнджерс» 38-летней давности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Лиас Андерссон провёл дебютный матч в НХЛ.

В игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) он отметился заброшенной шайбой, установив клубный рекорд. Андерссон стал самым молодым игроком в истории «Рейнджерс», который забил в своём дебютном матче. На момент игры ему было 19 лет 164 дня, Лиас превзошёл достижение Майка Эллисона, который 9 октября 1980 года забил в дебютном матче в возрасте 19 лет 195 дней.

Андерссон стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2018 года, он был лучшим бомбардиром сборной Швеции на турнире, а после финала запомнился тем, что выбросил свою медаль на трибуны.