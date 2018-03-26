«Агидель» одолела «Арктик-Университет» и выиграла регулярный чемпионат ЖХЛ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости . Хоккеистки уфимской «Агидели» нанесли гостевое поражение ухтинскому «Арктику-Университету» и досрочно стали победительницами регулярного чемпионата ЖХЛ-2017/18.

"Агидель" набрала 56 очков в 22 матчах и досрочно заняла первое место в регулярном чемпионате. В «регулярке» уфимские хоккеистки проведут еще два гостевых матча против нижегородского СКИФа — 2 и 3 апреля соответственно.

В других встречах дня подмосковное «Торнадо» на своем льду обыграло СКИФ — 7:4 (3:1, 2:2, 2:1), гарантировав себе участие в плей-офф.

Также победы добилось санкт-петербургского «Динамо», в родных стенах взявшее верх над екатеринбургским СКСО — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). «Динамо» наряду с «Агиделью» и «Торнадо» обеспечило себе путевку в плей-офф.