«Агидель» одолела «Арктик-Университет» и выиграла регулярный чемпионат ЖХЛ 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Хоккеистки уфимской «Агидели» нанесли гостевое поражение ухтинскому «Арктику-Университету» и досрочно стали победительницами регулярного чемпионата ЖХЛ-2017/18.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Ухте, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) в пользу гостей. В составе башкирской команды дубль оформила Николь Чупкова (39-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Ольга Сосина (16), Фанни Гашпарич (25), Мария Печникова (44). У «Арктика-Университета» отличились Таисия Коншина (10), Лиана Ганеева (22), Карина Верховцева (50), Фануза Кадирова (56).
"Агидель" набрала 56 очков в 22 матчах и досрочно заняла первое место в регулярном чемпионате. В «регулярке» уфимские хоккеистки проведут еще два гостевых матча против нижегородского СКИФа — 2 и 3 апреля соответственно.
В других встречах дня подмосковное «Торнадо» на своем льду обыграло СКИФ — 7:4 (3:1, 2:2, 2:1), гарантировав себе участие в плей-офф.
Также победы добилось санкт-петербургского «Динамо», в родных стенах взявшее верх над екатеринбургским СКСО — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). «Динамо» наряду с «Агиделью» и «Торнадо» обеспечило себе путевку в плей-офф.