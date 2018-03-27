Департамент судейства МХЛ: «Денисенко может получить до 5 матчей дисквалификации»

— Департамент судейства КХЛ оперативно рассмотрел спорный эпизод пятого матча серии между «Динамо» (СПб) и «Локо», — сказал Захаров. — Главные арбитры матча пропустили грубое действие со стороны игрока «Локо» за воротами команды «Динамо». Такое действие необходимо было трактовать как удар коленом с нанесением травмы. Игрок должен быть удален до конца матча. Судьи этого матча будут отстранены. Нарушение Денисенко будет разбирать Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Видеофрагмент с нарушением отправлен в СДК. Игрок «Локо» может получить до 5 матчей дисквалификации. ( Евгений БЕЛОУСОВ

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